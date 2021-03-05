У Швеції взяли під варту підозрюваного в ножовому нападі

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Поліція заявила, що підозрюваний має афганське громадянство і що справа розслідується як замах на вбивство, але вони також з'ясовують, чи був у нього потенційний мотив "тероризму".

За даними місцевих ЗМІ, чоловік прибув до Швеції у 2016 році і чекав рішення про продовження його посвідки на проживання.

За непідтвердженою інформацією, у нього деякий час були проблеми з психічним здоров'ям і він вже потрапляв під увагу поліції за дрібне порушення, пов'язане з наркотиками.

Всі постраждалі від нападу - чоловіки. Троє з них отримали серйозні поранення, що загрожують життю. Станом на четвер їх стан був стабільним.