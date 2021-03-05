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В Швеции заключили под стражу подозреваемого в ножевом нападении

Новина українською → Ветланда, Пятница 05 марта 2021 17:48
В Швеции заключили под стражу подозреваемого в ножевом нападении Фото: полиция Швеции (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Суд в Швеции заключил под стражу 22-летнего подозреваемого в ножевом нападении на 8 человек. Инцидент произошел в среду, 3 марта, в городе Ветланда.

Об этом сообщает The Local.

"Он был заключен под стражу по подозрению в семи пунктах обвинения в покушении на убийство 3 марта в Ветланде", - сообщила судья Анна Шеман.

По ее словам, суд посчитал, что подозреваемый может совершить побег, а это помешает расследованию или увеличить риск совершения новых преступлений.

Полиция заявила, что подозреваемый имеет афганское гражданство и что дело расследуется как покушение на убийство, но они также выясняют, был ли у него потенциальный мотив "терроризма".

По данным местных СМИ, мужчина прибыл в Швецию в 2016 году и ждал решения о продлении его вида на жительство.

По неподтвержденной информации, у него некоторое время были проблемы с психическим здоровьем и он уже попадал под внимание полиции за мелкое нарушение, связанное с наркотиками.

Все пострадавшие от нападения - мужчины. Трое из них получили серьезные ранения, угрожающие жизни. По состоянию на четверг их состояние было стабильным.

Напомним, 3 марта на юге Швеции молодой мужчина напал с ножом на прохожих. В результате инцидента получили ранения восемь человек.

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