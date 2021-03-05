В Швеции заключили под стражу подозреваемого в ножевом нападении

Суд в Швеции заключил под стражу 22-летнего подозреваемого в ножевом нападении на 8 человек . Инцидент произошел в среду, 3 марта, в городе Ветланда.

" Он был заключен под стражу по подозрению в семи пунктах обвинения в покушении на убийство 3 марта в Ветланде", - сообщила судья Анна Шеман.

По ее словам, суд посчитал, что подозреваемый может совершить побег, а это помешает расследованию или увеличить риск совершения новых преступлений.

Полиция заявила, что подозреваемый имеет афганское гражданство и что дело расследуется как покушение на убийство, но они также выясняют, был ли у него потенциальный мотив "терроризма".

По данным местных СМИ, мужчина прибыл в Швецию в 2016 году и ждал решения о продлении его вида на жительство.

По неподтвержденной информации, у него некоторое время были проблемы с психическим здоровьем и он уже попадал под внимание полиции за мелкое нарушение, связанное с наркотиками.

Все пострадавшие от нападения - мужчины. Трое из них получили серьезные ранения, угрожающие жизни. По состоянию на четверг их состояние было стабильным.