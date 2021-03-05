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У Швеції взяли під варту підозрюваного в ножовому нападі

Новость на русском → Ветланда, П'ятниця 05 березня 2021 17:48
У Швеції взяли під варту підозрюваного в ножовому нападі Фото: поліція Швеції (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Суд у Швеції взяв під варту 22-річного підозрюваного у ножовому нападі на 8 осіб. Інцидент стався в середу, 3 березня, в місті Ветланда.

Про це повідомляє The Local.

"Він був поміщений під варту за підозрою у семи пунктах звинувачення в замаху на вбивство 3 березня в Ветланде", - повідомила суддя Ганна Шеман.

За її словами, суд вважає, що підозрюваний може втекти, а це перешкодить розслідуванню або збільшити ризик вчинення нових злочинів.

Поліція заявила, що підозрюваний має афганське громадянство і що справа розслідується як замах на вбивство, але вони також з'ясовують, чи був у нього потенційний мотив "тероризму".

За даними місцевих ЗМІ, чоловік прибув до Швеції у 2016 році і чекав рішення про продовження його посвідки на проживання.

За непідтвердженою інформацією, у нього деякий час були проблеми з психічним здоров'ям і він вже потрапляв під увагу поліції за дрібне порушення, пов'язане з наркотиками.

Всі постраждалі від нападу - чоловіки. Троє з них отримали серйозні поранення, що загрожують життю. Станом на четвер їх стан був стабільним.

Нагадаємо, 3 березня на півдні Швеції молодий чоловік напав з ножем на перехожих. В результаті інциденту отримали поранення вісім осіб.

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