В Швеции выявили первый случай "бразильского" коронавируса

Заражения обнаружили у четырех жителей региона Гавлеборг, расположенного на север от Стокгольма.

“Никто из них не нуждался в госпитализации, но власть все равно переживает”, - утверждает издание.

Ни один из инфицированных людей не выезжали за пределы Швеции в последнее время.

Подчеркивается, что все новые штаммы считаются более заразными, чем оригинальный.

"В середине января меньше сотни случаев инфицирования британской разновидностью было выявлено в Швеции. Теперь же его подтвердили в 20 из 21 региона страны и связывают из 20% всех заражений”, - сообщают в агентстве.