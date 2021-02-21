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В Швеции выявили первый случай "бразильского" коронавируса

Автор: Даша Харченко

В Швеции выявили первый случай заражения мутировавшим бразильским штаммом коронавируса. Заразились четыре человека.

Об этом сообщает Синьхуа.

Заражения обнаружили у четырех жителей региона Гавлеборг, расположенного на север от Стокгольма.

“Никто из них не нуждался в госпитализации, но власть все равно переживает”, - утверждает издание.

Ни один из инфицированных людей не выезжали за пределы Швеции в последнее время.

Подчеркивается, что все новые штаммы считаются более заразными, чем оригинальный.

"В середине января меньше сотни случаев инфицирования британской разновидностью было выявлено в Швеции. Теперь же его подтвердили в 20 из 21 региона страны и связывают из 20% всех заражений”, - сообщают в агентстве.

Ранее стало известно, что шведское правительство разработало меры, которые вступят в силу в случае обострения ситуации с пандемией коронавируса в стране. Мероприятия соответствуют новому закону, который расширил полномочия правительства в борьбе с пандемией коронавируса.

Напомним, в двух регионах Швеции приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca. Зафиксировано много случаев побочных эффектов среди привитых.

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