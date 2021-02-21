RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Швеції виявили перший випадок "бразильського" коронавірусу

Автор: Даша Харченко

У Швеції виявили перший випадок інфікування мутованим бразильським штамом коронавірусу. Заразились чотири людини.

Про це повідомляє Сіньхуа.

Зараження виявили у чотирьох жителів регіону Гавлеборг, розташованого на північ від Стокгольму.

“Ніхто з них не потребував госпіталізації, але влада все одно переймається”, - стверджує видання.

Жодна з інфікованих осіб не виїжджали за межі Швеції останнім часом.

Підкреслюється, що усі нові штами вважаються більш заразними, ніж оригінальний.

"У середині січня менше сотні випадків інфікування британським різновидом було виявлено у Швеції. Тепер же його підтвердили у 20 з 21 регіону країни та пов’язують із 20% усіх інфікувань”, - повідомляють в агентстві.

Раніше стало відомо, що шведський уряд розробив заходи, які набудуть чинності в разі загострення ситуації з пандемією коронавірусу в країні. Заходи відповідають новому закону, який розширив повноваження уряду в боротьбі з пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, у двох регіонах Швеції призупинили вакцинацію від коронавірусу препаратом AstraZeneca. Зафіксовано багато випадків побічних ефектів серед щеплених.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ШвецияКоронавірус
Читайте також
В Ізраїлі послабили карантин для громадян, які пройшли COVID-вакцинацію
Україна однією з перших у світі отримає вакцину від COVID з Індії
Прогноз погоди