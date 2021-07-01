В Швеции впервые за 14 лет убили полицейского

В Швеции скончался полицейский при исполнении служебных обязанностей. Это первое в стране убийство правоохранителя за 14 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на шведскую радиовещательную корпорацию Sveriges Radio.
Известно, что стрельба началась во время того, как погибший общался с несколькими людьми. Позже мужчина скончался в больнице от полученных ранений.
Пока правоохранители не разглашают подробностей информации относительно мотива стрельбы и подозреваемого лица.
Стоит отметить, что это первое за последние 14 лет убийство полицейского при исполнении служебных обязанностей на территории Швеции.