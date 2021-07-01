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У Швеції вперше за 14 років вбили поліцейського

Автор: РБК-Україна

У Швеції помер поліцейський під час виконання службових обов’язків. Це перше в країні вбивство правоохоронця за 14 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на шведську радіомовну корпорацію Sveriges Radio.

Відомо, що стрілянина розпочалась під час того, як загиблий спілкувався з кількома людьми. Пізніше чоловік помер у лікарні від отриманих травм.

Наразі, правоохоронці не розголошують подробиць інформації стосовно мотиву стрілянини й підозрюваної особи.

Варто відзначити, що це перше за останні 14 років вбивство поліцейського під час виконання службових обов’язків на території Швеції.

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