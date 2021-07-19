В Швеции разрабатывают пассажирский электросамолет для коротких путешествий

Компания Швеции Heart Aerospace планирует разработать электрический самолет к 2023 году. ES-19 будет использоваться во время непродолжительных перелетов благодаря запасу хода до 400 км.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на New Atlas.
Сейчас известно, что самолет будет рассчитан на 19 пассажиров. Среди особенностей электротранспорта можно отметить:
Heart Aerospace отмечает, что ES-19 будет использоваться для рейсов над горной местностью, или между островами которые расположены близко друг к другу.
Сейчас стартап планирует завершить разработку проекта до 2023 года, а первый полет запланирован на первый квартал 2024 года. Уже в 2026 году электросамолёт, возможно, получит сертификацию и сможет вступить в эксплуатацию.