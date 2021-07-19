UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Швеции разрабатывают пассажирский электросамолет для коротких путешествий

Автор: Сергей Пышкин

Компания Швеции Heart Aerospace планирует разработать электрический самолет к 2023 году. ES-19 будет использоваться во время непродолжительных перелетов благодаря запасу хода до 400 км.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на New Atlas.

Сейчас известно, что самолет будет рассчитан на 19 пассажиров. Среди особенностей электротранспорта можно отметить:

  • Запас хода составит 400 километров, впрочем Heart Aerospace планирует увеличить его через некоторое время после завершения разработки;
  • Электрический двигатель в 20 раз дешевле традиционного двигателя самолета, а расходы на его содержание в 100 раз ниже;
  • Взлетно-посадочная полоса составит до 750 метров;

Heart Aerospace отмечает, что ES-19 будет использоваться для рейсов над горной местностью, или между островами которые расположены близко друг к другу.

Сейчас стартап планирует завершить разработку проекта до 2023 года, а первый полет запланирован на первый квартал 2024 года. Уже в 2026 году электросамолёт, возможно, получит сертификацию и сможет вступить в эксплуатацию.

Читайте РБК-Украина в Google News
ШвецияСамолет