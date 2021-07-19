У Швеції розробляють пасажирський електролітак для коротких подорожей

Компанія Швеції Heart Aerospace планує розробити електричний літак до 2023 року. ES-19 використовуватиметься під час нетривалих перельотів завдяки запасу ходу до 400 км.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на New Atlas.
Наразі відомо, що літак буде розрахований на 19 пасажирів. Серед особливостей електротранспорту можна відзначити:
Heart Aerospace зауважує, що ES-19 використовуватиметься для рейсів над гірською місцевістю, або між островами які розташовані близько одне до одного.
Наразі стартап планує завершити розробку проєкту до 2023 року, а перший політ запланований на перший квартал 2024 року. Вже у 2026 році літак, можливо, отримає сертифікацію й матиме змогу вступити в експлуатацію.