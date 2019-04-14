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В Швеции на ралли автомобиль наехал на зрителей

Новости » Происшествия    14.04.2019 - 01:05
В Швеции на ралли автомобиль наехал на зрителей
Фото: полиция Швеции (twitter.comsuedia.se)

Автомобиль сошел с трассы

Гоночный автомобиль въехал в зрительскую трибуну во время ралли на стадионе "Тикста" в местечке Римбо вблизи Стокгольма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aftonbladet.

Как сообщается, в результате наезда пять человек пострадали.

"Двое получили легкие ранения, трое - более серьезные. Один человек был доставлен в больницу на вертолете. Остальные были перевезены на обычной машине скорой помощи", - говорится в сообщении.

Отмечено, что одна из машин по непонятным причинам сошла с трассы и наехала на зрителей

По данным полиции, водитель машины получил легкие травмы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Фуллертоне (США, штат Калифорния) автомобиль наехал на группу прохожих, в результате чего пострадали десять человек.

Полицейский отчет гласит, что 10 февраля водитель красной Toyota Tacoma заехал на тротуар, сбив прохожих, после чего автомобиль врезался в дерево.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце декабря 2018 года в западном немецком городе Реклингхаузен автомобиль въехал в автобусную остановку, в результате чего погиб один человек.

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