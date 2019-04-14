У Швеції на ралі автомобіль наїхав на глядачів

Фото: поліція Швеції (twitter.comsuedia.se)

Автомобіль зійшов з траси

Гоночний автомобіль в'їхав у глядацьку трибуну під час ралі на стадіоні "Тикста" в містечку Римбо поблизу Стокгольма. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aftonbladet.

Як повідомляється, в результаті наїзду п'ять чоловік постраждали.

"Двоє отримали легкі поранення, троє - більш серйозні. Один чоловік був доставлений в лікарню на вертольоті. Решта були перевезені на звичайній машині швидкої допомоги", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що одна з машин з незрозумілих причин зійшла з траси і наїхала на глядачів

За даними поліції, водій машини отримав легкі травми.

Tre personer allvarligt skadade i folkraceolyckan – förts till sjukhus med ambulanshelikopter https://t.co/POD2XY1sgH pic.twitter.com/AJUSGKRD5f — Aftonbladet (@Aftonbladet) April 13, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Фуллертоні (США, штат Каліфорнія) автомобіль наїхав на групу перехожих, в результаті чого постраждали десять осіб.

Поліцейський звіт свідчить, що 10 лютого водій червоної Toyota Tacoma заїхав на тротуар, збивши перехожих, після чого автомобіль врізався в дерево.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці грудня 2018 року в західному німецькому місті Реклингхаузен автомобіль в'їхав в автобусну зупинку, в результаті чого загинула одна людина.