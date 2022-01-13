В Швеции прогнозируют худший COVID-сценарий до конца января

Агентство здравоохранения Швеции ожидает ухудшение ситуации со штаммом "Омикрон" на территории страны. Пик заболеваемости могут достичь уже в этом январе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

В течение двух последних недель в Швеции наблюдается значительный рост числа случаев заболевания на коронавирус.

"Расчеты в обновленных сценариях агентства здравоохранения показывают массовое распространение инфекции в течение следующих двух недель с пиком в конце января", - заявляет пресс-служба Агенства здравоохранения.

Согласно худшему сценарию, ежедневное количество заболеваний будет достигать 69 тысяч случаев. На прошлой неделе в стране уже зафиксировали рекордное количество - 60 тысяч, несмотря на ограничения и возможность тестирования.

На этой же неделе правительство страны в очередной раз усилило карантин. Новые правила включат дистанционную работу и ограничение количества людей во время публичных мероприятий.