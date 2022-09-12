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В Швеции на парламентских выборах лидирует блок правых партий

Фото: в Швеции на парламентских выборах лидирует блок правых партий (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На парламентских выборах в Швеции с небольшим отрывом лидирует блок из четырех правых партий, сформировавшийся вокруг лидера Умеренной коалиционной партии Ульфа Кристерссона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По предварительным результатам голосования, обнародованным поздним вечером в воскресенье, 11 сентября, шведским телеканалом SVT после подсчета почти 80% бюллетеней, участники этой предвыборной коалиции могут совместно получить 175 из 349 мест в парламенте.

Ранее в тот же день сообщалось, что на выборах с минимальным преимуществом лидирует левоцентристский блок, сформировавшийся вокруг премьер-министра Магдалены Андерссон и ее Социал-демократической партии.

Социал-демократическая партия, по данным, обнародованным SVT, набирает 30,5% голосов и получает 108 мест в парламенте. Идущая на втором месте партия "Шведские демократы" Йимми Окессона - 20,7%, это - 74 мандата.

Партия "Шведские демократы"

В случае победы на выборах правового блока некогда маргинальная правопопулистская партия "Шведские демократы" может впервые войти в правительство скандинавского королевства. Идя на выборы, традиционные правые партии - консервативная, либеральная и христианско-демократическая - заявили, что будут готовы управлять страной при поддержке ультраправых.

Рост популярности "Шведских демократов", выступающих за ужесточение миграционной политики, по наблюдениям экспертов, совпал с усилением потока миграции в Швецию. За последние десять лет эта скандинавская страна с населением чуть меньше 10 млн человек приняла около полумиллиона просителей убежища.

Как сообщалось, Швеция предоставит Украине дополнительный пакет военной помощи, чтобы помочь защититься от вторжения России. Стоимость пакета составил 46,75 млн долларов.

Напомним, Украина просит у Швеции ракеты класса воздух-воздух Archer и ПВО.

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Швеция