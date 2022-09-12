У Швеції на парламентських виборах лідирує блок правих партій

За попередніми результатами голосування, оприлюдненими пізно ввечері в неділю, 11 вересня, шведським телеканалом SVT після підрахунку майже 80% бюлетенів, учасники цієї передвиборчої коаліції можуть спільно отримати 175 з 349 місць у парламенті.

Раніше в той же день повідомлялося, що на виборах з мінімальною перевагою лідирує лівоцентристський блок, що сформувався навколо прем'єр-міністра Магдалени Андерссон і її Соціал-демократичної партії.

Соціал-демократична партія, за даними, оприлюдненими SVT, набирає 30,5% голосів і отримує 108 місць у парламенті. Партія "Шведські демократи" Йіммі Окессона, що йде на другому місці, - 20,7%, це - 74 мандати.

Партія "Шведські демократи"

У разі перемоги на виборах правового блоку колись маргінальна правопопулістська партія "Шведські демократи" може вперше увійти в уряд скандинавського королівства. Йдучи на вибори, традиційні праві партії - Консервативна, ліберальна і Християнсько-демократична - заявили, що будуть готові керувати країною за підтримки ультраправих.

Зростання популярності "Шведських демократів", які виступають за посилення міграційної політики, за спостереженнями експертів, збіглося з посиленням потоку міграції до Швеції. За останні десять років ця скандинавська країна з населенням трохи менш як 10 млн осіб прийняла близько півмільйона прохачів притулку.

Як повідомлялося, Швеція надала Україні додатковий пакет військової допомоги, щоб допомогти захиститися від вторгнення Росії. Вартість пакета склав 46,75 мл доларів.

Нагадаємо, Україна просить у Швеції ракети класу повітря-повітря Archer і ППО.

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