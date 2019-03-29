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В Швеции освободили подозреваемого в шпионаже в пользу РФ

Новости » Политика    29.03.2019 - 15:47
В Швеции освободили подозреваемого в шпионаже в пользу РФ
Иллюстративное фото (twitter.com Sputnik)

По словам прокурора, причин для ареста подозреваемого нет

Прокуратура Швеции освободила задержанного в конце февраля подозреваемого в шпионаже на РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам прокурора Матса Лингквиста, подозреваемый в незаконной разведдеятельности в пользу Российской Федерации не сможет повлиять на расследование, если будет на свободе.

"Поскольку причин для ареста нет, я должен отменить его", - объяснил Лингквист.

Напомним, в конце февраля полиция безопасности Швеции (СЕПО) задержала подозреваемого в шпионаже в пользу Российской Федерации. "Речь идет о человеке, которого подозревают в том, что он был завербован агентом российской разведки, работавшим под дипломатическим прикрытием в Швеции", - отмечал глава подразделения контрразведки СЕПО Даниэль Стенлинг.

До этого спецслужбы Швеции заявили о возможном вмешательстве РФ в предстоящие всеобщие выборы в Северной Европе.

Как писало РБК-Украина, в отчете шведских специальных служб (SAPO) подчеркивалось, что Российская Федерация является главной угрозой для безопасности Швеции из-за пропаганды и кибератак.

В документе отмечалось, что Россия разработала доктрину серой зоны, что означает, что она хочет иметь влияние на Швецию и другие государства, не развязывая вооруженного конфликта.

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