У Швеції звільнили підозрюваного в шпигунстві на користь РФ

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За словами прокурора, причин для арешту підозрюваного немає

Прокуратура Швеції звільнила затриманого в кінці лютого підозрюваного в шпигунстві на РФ. Про це повідомляє прес-служба відомства.

За словами прокурора Матса Лінгквіста, підозрюваний у незаконній розвіддіяльності на користь Російської Федерації не зможе вплинути на розслідування, якщо буде на свободі.

"Оскільки причин для арешту немає, я повинен скасувати його", - пояснив Лінгквіст.

Нагадаємо, в кінці лютого поліція безпеки Швеції (Сепо) затримала підозрюваного в шпигунстві на користь Російської Федерації. "Мова йде про людину, яку підозрюють у тому, що він був завербований агентом російської розвідки, який працював під дипломатичним прикриттям у Швеції", - відзначав глава підрозділу контррозвідки Сепо Даніель Стенлінг.

До цього спецслужби Швеції заявили про можливе втручання РФ у майбутні загальні вибори в Північній Європі.

Як писало РБК-Україна, в звіті шведських спеціальних служб (SAPO) підкреслювалося, що Російська Федерація є головною загрозою для безпеки Швеції через пропаганду і кібератаки.

У документі зазначалося, що Росія розробила доктрину сірої зони, що означає, що вона хоче мати вплив на Швецію та інші держави, не розв'язуючи збройного конфлікту.