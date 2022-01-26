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В Швеции новый COVID-рекорд: карантинные меры продлили

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Швеция, Среда 26 января 2022 17:29
В Швеции новый COVID-рекорд: карантинные меры продлили Фото: Швеция побила антирекорд по COVID (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Швеция установила новый ежедневный рекорд по количеству случаев COVID-19. Из-за резкого скачка заболеваемости в стране продлевают карантинные меры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Так, в стране сейчас распространяется четвертая волна вируса. За минувшие сутки, 25 января, в Швеции зафиксировали 44 944 случая коронавируса. Днем ранее это число было также рекордным - 43 723 случая. Распространение коронавируса создало нагрузку на систему здравоохранения, но гораздо меньше, чем во время предыдущих волн.

Потому правительство приняло решение о продлении COVID-ограничений на две недели по мере распространения штамма "Омикрон". Это означает, что бары и рестораны должны закрываться в 23:00, а в более крупных закрытых залах есть ограничение в 500 человек.

"У нас чрезвычайно высокий уровень распространения", - заявила министр здравоохранения Швеции Лена Халленгрен.

Напомним, Агентство здравоохранения Швеции ожидало ухудшения ситуации со штаммом "Омикрон" на территории страны. Прогнозировали, что пика заболеваемости могут достичь уже в этом январе.

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