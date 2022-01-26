У Швеції новий COVID-рекорд: карантинні заходи продовжили

Так, у країні зараз розповсюджується четверта хвиля вірусу. За минулу добу, 25 січня, у Швеції зафіксували 44 944 випадки коронавірусу. На день раніше це число було також рекордним - 43 723 випадки. Поширення коронавірусу створило навантаження на систему охорони здоров'я, але набагато менше, ніж під час попередніх хвиль.

Тому уряд ухвалив рішення про продовження COVID-обмежень на два тижні по мірі поширення штаму "Омікрон". Це означає, що бари та ресторани повинні закриватися о 23:00, а у великих закритих залах є обмеження у 500 осіб.

"У нас надзвичайно високий рівень поширення", - заявила міністр охорони здоров'я Швеції Лена Халленгрен.