В Швеции двух украинцев разыскивают по подозрению в убийстве

Иллюстративное фото (facebook.com/Polisen-Österlen)

Последний раз их видели в Стокгольме 5 августа

В Швеции полиция объявила в розыск двух граждан Украины в деле об убийстве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание expressen.se.

Отмечается, что 47-летний Александр Трайдук и 48-летний Ярослав Лавринив подозреваются в убийстве 70-летнего Герт-Инге Бертинссона и похищении его машины в городе Маркарид (Markaryd) на юге Швеции..

Александра Трайдука также подозревают в попытке мошенничества с банковскими картами.

Последний раз украинцев отследили 5 августа в Стокгольме. Камера видеонаблюдения зафикисировала их при попытке снять деньги с банковской карты убитого.

Ранее польские пограничники задержали двух граждан Украины, которые ограбили ночью пункт обмена валюты и пытались незаконно пересечь границу через железнодорожный мост в районе пропускного пункта “Дорогуск-Ягодин”.

РБК-Украина писало, что в Кошице (Словакия) задержали подозреваемого в терроризме украинца, который находился в международном розыске. У подозреваемого был венгерский паспорт на чужое имя, а в Украине он разыскивался за серьезные преступления.