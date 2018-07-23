В Польше задержали двух украинцев за ограбление пункта обмена валюты

Правонарушители пытались незаконно пересечь границу

Польские пограничники задержали двух граждан Украины, которые ограбили ночью пункт обмена валюты и пытались незаконно пересечь границу через железнодорожный мост в районе пропускного пункта “Дорогуск-Ягодин”. Об этом сообщает Надбужанский отдел Пограничной службы Польши.

Ограбление мужчины в возрасте 41 и 43 лет совершили 16 июля в городе Жары Любуского воеводства на западе Польши.

Их задержали ночью 17 июля при попытке незаконного пересечения границы. При проверке пограничники обнаружили, что их разыскивают за ограбление.

Фото: задержание на границе (nadbuzanski.strazgraniczna.pl)

Правонарушителей перевезли в город Жары. Там им официально предъявили обвинение в ограблении с использованием опасного орудия (молотка). Местный суд арестовал мужчин на три месяца.

“Мужчины в течение трех ближайших месяцев будут находиться в следственном изоляторе. Им грозит от трех до 12-ти лет заключения”, - говорится в сообщении пограничной службы.

Фото: ограбление (nadbuzanski.strazgraniczna.pl)

По состоянию на 23 июля полицейские из Любуского воеводства устанавливают, могли ли мужчины быть причастны к подобным преступлениям на территории Польши.

Напомним, 8 июля сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали и передали Национальной полиции двух иностранцев и транспортное средство, которые находились в международном розыске.