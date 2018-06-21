В Словакии задержали подозреваемого в терроризме украинца

Украинец находился в розыске Интерпола

В Кошице (Словакия) задержали подозреваемого в терроризме украинца, который находился в международном розыске. Об этом сообщает местное издание noviny.sk.

Сообщается, что у подозреваемого был венгерский паспорт на чужое имя, а в Украине он разыскивался за серьезные преступления. Его задержали словацкие силовики в сотрудничестве с Интерполом.

"Он был задержан по просьбе украинского Интерпола. Подозреваемый около двух лет проживал в Кошице с фальшивыми документами", - сообщил региональный прокурор Милан Филичко.

Отметим, в расследовании задержанный фигурирует как Владимир Г., предполагается, что в прошлом он принимал участие в нападениях на украинских силовиков.

"Его подозревают в нанесение умышленного вреда здоровью, угрозах убийством, незаконном удержании заложников, бандитизме, терроризме, нападении на должностных лиц и других преступлениях", - добавил Филичко.

Кроме того, задержанный мог поставлять оружие незаконным вооруженным формированиям. В Словакии ему грозит до 15 лет лишения свободы, но на данный момент рассматривается экстрадиция в Украину.

Фото: задержание украинца (noviny.sk)

Напомним, ранее сообщалось, что Интерпол объявил в розыск экс-директора Одесского НПЗ.