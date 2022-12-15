Шведський виробник телеком-обладнання Ericsson продає бізнес у Росії
Дочірня компанія шведського виробника телеком-обладнання Ericsson у Росії оголосила про продаж свого бізнесу з підтримки клієнтів компанії.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Ericsson.
"Угода передбачає переведення приблизно 40 співробітників Ericsson, а також певних активів та контрактів, пов'язаних з цим бізнесом. Бізнес з обслуговування клієнтів не передбачає передачі обладнання, програмного забезпечення або супутніх послуг мобільним операторам у Росії", - заявили в прес-службі компанії.
Приблизно 400 співробітників Ericsson у Росії вже сповістили про звільнення і залишають компанію через припинення діяльності.
Раніше повідомлялося, що шведський виробник телекомунікаційного обладнання Ericsson закриє до кінця року представництво в Росії та скоротить усіх співробітників.
Також ми писали, що шведська телекомунікаційна компанія Ericsson оголосила, що припиняє свою діяльність із клієнтами у Росії на невизначений термін.
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