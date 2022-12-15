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Шведский производитель телеком-оборудования Ericsson продает бизнес в России

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Москва, Четверг 15 декабря 2022 15:55
Шведский производитель телеком-оборудования Ericsson продает бизнес в России Фото: компания Ericsson продает бизнес в России (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Дочерняя компания шведского производителя телеком-оборудования Ericsson в России объявила о продаже своего бизнеса по поддержке клиентов компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ericsson.

"Соглашение предусматривает перевод примерно 40 сотрудников Ericsson, а также определенных активов и контрактов, связанных с этим бизнесом. Бизнес по обслуживанию клиентов не предусматривает передачи оборудования, программного обеспечения или сопутствующих услуг мобильным операторам в России", - заявили в пресс-службе компании.

Приблизительно 400 сотрудников Ericsson в России уже оповестили об увольнении и покидают компанию в связи с прекращением деятельности.

Ранее сообщалось, что шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson закроет до конца года представительство в России и сократит всех сотрудников.

Также мы писали, что шведская телекоммуникационная компания Ericsson объявила, что приостанавливает свою деятельность с клиентами в России на неопределенный срок.

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