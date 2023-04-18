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Шведский производитель водки Absolut решил прекратить экспорт в Россию

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Вторник 18 апреля 2023 16:45
Шведский производитель водки Absolut решил прекратить экспорт в Россию Фото: Absolut (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Производитель водки Absolut решил прекратить экспорт своей продукции в Россию на фоне критики, возникшей после сообщений о возобновлении поставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора компании Стефани Дюрру, которое приводит Dagens PS.

"Реакция последних дней ясно отражает ту роль, которую Absolut играет в шведском обществе. Мы понимаем важность этих долгосрочных и доверительных отношений, которые у нас есть с нашими шведскими сотрудниками, партнерами, потребителями и шведским обществом в целом", - говорится в заявлении.

По ее словам, компания не хочет подвергать своих сотрудников массированной критике во всех ее формах, и это привело к решению прекратить экспорт бренда в Россию.

После недавнего сообщения о решении возобновить экспорт водки Absolut на российский рынок появились угрозы, что шведские производители рассматривают возможность прекращения продаж пшеницы Pernod Ricard (производитель алкоголя - ред.).

"Шведский ресторанный мир также отреагировал. В понедельник было объявлено, что рестораны шведской пивной группы больше не будут продавать продукцию Pernod Ricard. Это решение, вероятно, может измениться после объявления о прекращении экспорта алкоголя в Россию", - говорится в материале.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин стал нервничать из-за алкоголизма в своем окружении. Поскольку чиновники в РФ все чаще прикладываются к бутылке из-за войны в Украине.

Российская армия, помимо огромных потерь на поле боя, испытывает и другие проблемы, связанные с небоевыми причинами. Самая главная среди них - это массовое пьянство.

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