Путин нервничает. Окружение диктатора стало чаще пить алкоголь из-за войны в Украине

Российский диктатор Владимир Путин стал нервничать из-за алкоголизма в своем окружении. Поскольку чиновники в РФ все чаще прикладываются к бутылке из-за войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Медуза".

Как пишет издание, Путин недавно поднимал вопрос "борьбы с алкоголизмом" на встречах с главой Владимирской области Александром Авдеевым и главой Кировской области Александром Соколовым.

"Нужно таки развернуть пропаганду здорового образа жизни. Нужно заниматься этим просто, не отдавать на откуп, не думать, что это какая-то второстепенная вещь: пьют мужики и дальше пить будут", - заявлял Путин.

Хотя, как отмечают в "Медузе" , такие заявления диктатора являются весьма странными, ибо эти два региона не относятся к тем, которые имеют самый высокий уровень алкогольной зависимости у населения.

Сейчас наихудшая ситуация на Дальнем Востоке и на севере страны, а также в Пензенской области.

В общем, до этого, как подчеркивается, Путин никогда так часто не говорил о проблемах с алкозависимостью в России, а один из редких комментариев на эту тему прозвучал из его уст еще во время пресс-конференции в 2016 году.

Как информирует издание, ссылаясь на источники, близкие к администрации президента России, Путин начал говорить о "борьбе с алкоголизмом" не из-за "статистики".

По их словам, диктатор начал уделять особое внимание этой проблеме, потому что на фоне войны в Украине российские чиновники стали гораздо чаще и значительно пить алкоголь.

Указано, что особенно беспокоит Путина состояние "некоторых людей из его ближнего круга".

"Люди с февраля так снимают стресс. Министры, их заместители, даже некоторые вице-премьеры, работники администрации президента и Совбеза, часть руководителей госкорпораций, губернаторы", - рассказал источник изданию.

Причиной алкоголизма среди российских чиновников называют ущерб, нанесенный РФ вторжением и санкциями. Тогда как Путин якобы считает, что с этими трудностями чиновники должны "легко справляться".

"Присели (в феврале) на стакан. Кто-то втянулся", - заявил "Медузе" один из источников.

При этом двое собеседников издания, близких к Кремлю, отмечают, что по их наблюдениям РФ провалы на фронте якобы никак не влияют на отношение чиновников и топ-менеджеров к алкоголю: "У них своя война, свои проблемы".

Источники "Медузы" считают, что ситуация с употреблением алкоголя среди высших российских руководителей и чиновников начала беспокоить Путина, поскольку "дисциплина начала страдать".

"Кто-то пропадает перед важным мероприятием, кто-то невнятно и путано докладывает. Это уже видит широкая публика", - цитирует росСМИ слова источника.

При этом собеседники говорят, что Путин не собирается увольнять "провинившихся".

Отмечается, что пока будут лишь намеки и мягкие требования, но ситуация может измениться.

По утверждению источников издания, несколько лет назад один из российских губернаторов уже потерял свой пост именно из-за алкозависимости.

Вместе с тем российский диктатор, как утверждается в СМИ, сейчас почти не пьет (в отличие от студенческих лет).

Напомним, еще в начале марта российские олигархи публично осудили Путина за решение развязать войну против Украины.

Добавим, как ранее писало Bloomberg, некоторые члены элитного окружения Путина называют войну против Украины "катастрофической ошибкой", которая отбросит страну в прошлое "на многие годы".

Не мало важен и тот факт, что по информации СМИ, руководитель администрации президента России Дмитрий Козак "приносил" Путину предварительное соглашение, которое якобы могло остановить вторжение, но диктатор его отклонил.