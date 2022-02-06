Шведский конькобежец завоевал "золото" Олимпиады с рекордом на 5000 метров

На Олимпиаде в Пекине прошел мужской забег в конькобежном спорте на 5000 метров. Золотую медаль с олимпийским рекордом завоевал швед Нильс ван дер Пул.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Олимпийских игр.

Сообщается, что ван дер Пул завоевал свое первое олимпийское "золото", установил олимпийский рекорд с результатом 06:08,84, а также принес Швеции первую золотую медаль в этом виде спорта с 1988 года.

"Серебро" завоевал Патрик Руст из Нидерландов, "бронзу" - норвежец Хальгейр Энгебротен. Украинцы не были представлены на соревнованиях.