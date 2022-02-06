Шведський ковзаняр завоював "золото" Олімпіади з рекордом на 5000 метрів

На Олімпіаді в Пекіні пройшов чоловічий забіг у ковзанярському спорті на 5000 метрів. Золоту медаль з олімпійським рекордом завоював швед Нільс ван дер Пул.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Олімпійських ігор.
Повідомляється, що ван дер Пул завоював своє перше олімпійське "золото", встановив олімпійський рекорд із результатом 06:08,84, а також приніс Швеції першу золоту медаль у цьому виді спорту з 1988 року.
"Срібло" завоював Патрік Руст із Нідерландів, "бронзу" - норвежець Хальгейр Енгебротен. Українці були представлені на змаганнях.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський лижник Олександр Большунов став олімпійським чемпіоном зі скіатлону.
А сноубордистка з Нової Зеландії Зоу Садовскі-Сіннотт завоювала першу золоту медаль для країни на зимових Олімпіадах.