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Шведський ковзаняр завоював "золото" Олімпіади з рекордом на 5000 метрів

Автор: Юлія Бойко

На Олімпіаді в Пекіні пройшов чоловічий забіг у ковзанярському спорті на 5000 метрів. Золоту медаль з олімпійським рекордом завоював швед Нільс ван дер Пул.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Олімпійських ігор.

Повідомляється, що ван дер Пул завоював своє перше олімпійське "золото", встановив олімпійський рекорд із результатом 06:08,84, а також приніс Швеції першу золоту медаль у цьому виді спорту з 1988 року.

"Срібло" завоював Патрік Руст із Нідерландів, "бронзу" - норвежець Хальгейр Енгебротен. Українці були представлені на змаганнях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський лижник Олександр Большунов став олімпійським чемпіоном зі скіатлону.

А сноубордистка з Нової Зеландії Зоу Садовскі-Сіннотт завоювала першу золоту медаль для країни на зимових Олімпіадах.

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