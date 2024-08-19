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Шведський БТР Pbv 302 допущений до експлуатації в ЗСУ: що про нього відомо

Фото: БТР Pbv 302 (wikipedia)
Автор: Наталія Кава

Міністерство оборони України допустило до постачання у війська Збройних сил шведський гусеничний бронетранспортер Pbv 302.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

Як зазначили у відомстві, бойова машина на гусеничному шасі була розроблена компанією Hägglund & Söner. Варто зауважити, що ці БТР Україна отримала у 16 пакеті військової допомоги від Швеції. Раніше БТР були на озброєнні шведської армії.

Це бронетранспортер озброєний 20-мм автоматичною гарматою Hispano-Suiza, що встановлювалась також і на літаки. 

Pansarbandvagn 302 (Pbv 302) — це шведський гусеничний бронетранспортер, розроблений в 1960-х роках компанією Hägglunds для шведської армії. Його головною метою була заміна застарілих бронетранспортерів і забезпечення мобільності та захисту для піхоти в умовах бою.

Основні характеристики:

  • Екіпаж: 3 члени екіпажу (водій, командир і стрілець) та 8 десантників.
  • Озброєння: основним озброєнням є 20-мм автоматична гармата, яка ефективна проти легкоброньованої техніки та живої сили противника.
  • Захист: Pbv 302 має броню, яка захищає від вогню стрілецької зброї та осколків. Машина обладнана системою захисту від хімічних, біологічних і ядерних загроз.
  • Мобільність: Завдяки гусеничній базі, Pbv 302 має хорошу прохідність на складних місцевостях, включно з болотистими та засніженими територіями.
  • Двигун: дизельний двигун Volvo TD 50B потужністю близько 270 к.с. забезпечує максимальну швидкість до 65 км/год на дорогах.
  • Десантне відділення: бронетранспортер вміщує 8 піхотинців, яких можна швидко висадити через задні двері.

Pbv 302 використовувався шведською армією до 1990-х років, коли його почали замінювати більш сучасними машинами. Попри це, він залишається ефективним транспортним засобом для транспортування військових підрозділів та проведення операцій у складних умовах.

Допомога Україні від Швеції

З моменту початку повномасштабної агресії Росії проти України Швеція незмінно займає тверду і послідовну позицію, надаючи Києву всебічну допомогу.

Раніше Стокгольм заявив про трирічну військову підтримку України в розмірі 75 млрд шведських крон.

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