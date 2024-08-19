Шведський БТР Pbv 302 допущений до експлуатації в ЗСУ: що про нього відомо

Міністерство оборони України допустило до постачання у війська Збройних сил шведський гусеничний бронетранспортер Pbv 302.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.
Як зазначили у відомстві, бойова машина на гусеничному шасі була розроблена компанією Hägglund & Söner. Варто зауважити, що ці БТР Україна отримала у 16 пакеті військової допомоги від Швеції. Раніше БТР були на озброєнні шведської армії.
Це бронетранспортер озброєний 20-мм автоматичною гарматою Hispano-Suiza, що встановлювалась також і на літаки.
Pansarbandvagn 302 (Pbv 302) — це шведський гусеничний бронетранспортер, розроблений в 1960-х роках компанією Hägglunds для шведської армії. Його головною метою була заміна застарілих бронетранспортерів і забезпечення мобільності та захисту для піхоти в умовах бою.
Pbv 302 використовувався шведською армією до 1990-х років, коли його почали замінювати більш сучасними машинами. Попри це, він залишається ефективним транспортним засобом для транспортування військових підрозділів та проведення операцій у складних умовах.
З моменту початку повномасштабної агресії Росії проти України Швеція незмінно займає тверду і послідовну позицію, надаючи Києву всебічну допомогу.
Раніше Стокгольм заявив про трирічну військову підтримку України в розмірі 75 млрд шведських крон.
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