Шведський БТР Pbv 302 допущений до експлуатації в ЗСУ: що про нього відомо

Як зазначили у відомстві, бойова машина на гусеничному шасі була розроблена компанією Hägglund & Söner. Варто зауважити, що ці БТР Україна отримала у 16 пакеті військової допомоги від Швеції. Раніше БТР були на озброєнні шведської армії.

Це бронетранспортер озброєний 20-мм автоматичною гарматою Hispano-Suiza, що встановлювалась також і на літаки.

Pansarbandvagn 302 (Pbv 302) — це шведський гусеничний бронетранспортер, розроблений в 1960-х роках компанією Hägglunds для шведської армії. Його головною метою була заміна застарілих бронетранспортерів і забезпечення мобільності та захисту для піхоти в умовах бою.

Основні характеристики:

Екіпаж : 3 члени екіпажу (водій, командир і стрілець) та 8 десантників.

: 3 члени екіпажу (водій, командир і стрілець) та 8 десантників. Озброєння : основним озброєнням є 20-мм автоматична гармата, яка ефективна проти легкоброньованої техніки та живої сили противника.

: основним озброєнням є 20-мм автоматична гармата, яка ефективна проти легкоброньованої техніки та живої сили противника. Захист : Pbv 302 має броню, яка захищає від вогню стрілецької зброї та осколків. Машина обладнана системою захисту від хімічних, біологічних і ядерних загроз.

: Pbv 302 має броню, яка захищає від вогню стрілецької зброї та осколків. Машина обладнана системою захисту від хімічних, біологічних і ядерних загроз. Мобільність : Завдяки гусеничній базі, Pbv 302 має хорошу прохідність на складних місцевостях, включно з болотистими та засніженими територіями.

: Завдяки гусеничній базі, Pbv 302 має хорошу прохідність на складних місцевостях, включно з болотистими та засніженими територіями. Двигун : дизельний двигун Volvo TD 50B потужністю близько 270 к.с. забезпечує максимальну швидкість до 65 км/год на дорогах.

: дизельний двигун Volvo TD 50B потужністю близько 270 к.с. забезпечує максимальну швидкість до 65 км/год на дорогах. Десантне відділення: бронетранспортер вміщує 8 піхотинців, яких можна швидко висадити через задні двері.

Pbv 302 використовувався шведською армією до 1990-х років, коли його почали замінювати більш сучасними машинами. Попри це, він залишається ефективним транспортним засобом для транспортування військових підрозділів та проведення операцій у складних умовах.