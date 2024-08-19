Шведский БТР Pbv 302 допущен к эксплуатации в ВСУ: что о нем известно

Министерство обороны Украины допустило к снабжению войск Вооруженных сил шведский гусеничный бронетранспортер Pbv 302.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Как отметили в ведомстве, боевая машина на гусеничном шасси была разработана компанией Hägglund&Söner. Стоит отметить, что эти БТР Украина получила в 16-й пакете военной помощи от Швеции. Ранее БТР находились на вооружении шведской армии.
Это бронетранспортер, вооруженный 20-мм автоматической пушкой Hispano-Suiza, которая устанавливалась также и на самолеты.
Pansarbandvagn 302 (Pbv 302) – это шведский гусеничный бронетранспортер, разработанный в 1960-х годах компанией Hägglunds для шведской армии. Его главной целью была замена устаревших бронетранспортеров и обеспечение мобильности и защиты пехоты в условиях боя.
Pbv 302 использовался шведской армией до 1990-х годов, когда его начали заменять более современными машинами. Тем не менее, он остается эффективным транспортным средством для транспортировки военных подразделений и проведения операций в сложных условиях.
С момента начала полномасштабной агрессии России против Украины Швеция неизменно занимает твердую и последовательную позицию, оказывая Киеву всестороннюю помощь.
Ранее Стокгольм заявил о трехлетней военной поддержке Украины в размере 75 млрд. шведских крон.
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