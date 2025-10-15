Шведські літаки та кораблі супроводжують підводний човен РФ у Балтійському морі

"Вчора російський підводний човен пройшов у Балтійське море через протоку Великий Бельт. Шведські винищувачі та військові кораблі зустріли підводний човен вже в Каттегаті та стежать за ним", - зазначили у шведських ВМС.

Повідомляється, що це рутинна операція, яка відбувається у тісній співпраці з союзниками по НАТО.

"Збройні сили мають добру картину ситуації в нашому районі", - додали у ВМС країни.

Повідомляється, що поки що неможливо точно визначити назву підводного човна російської армії.