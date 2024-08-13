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Шведські футболісти зворушливо підтримали хворого капітана команди: емоційне відео

Кальмар, Вівторок 13 серпня 2024 16:00
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Шведські футболісти зворушливо підтримали хворого капітана команди: емоційне відео Фото: "Кальмар АІК" в одному з поєдинків (x.com/KalmarAIKFK)
Автор: Антон Федорців

Гравці "Кальмара АІК" зі шведського Кальмара відзначилися яскравим жестом підтримки свого одноклубника Маркуса Германа, який бореться зі смертельною недугою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESPN FC.

Капітан колективу влітку отримав від лікарів важкий вердикт – рак. Він розпочав лікування та після етапу хіміотерапії втратив усе волосся.

Одноклубники вирішили підтримати Германа. Вони записали спеціальне відео, на якому всі поголили голови. Після перукарної процедури до роздягальні зайшов сам капітан і, побачивши лисих партнерів по команді, розчулений заплакав.

"Кальмар АІК" паралельно запустив фандрайзингову компанію, щоб зібрати кошти на лікування Германа. Клуб закликав небайдужих людей пожертвувати гроші, щоб полегшити повсякдене життя футболіста. "Покажемо Маркусові, що він не самотній!" – закликають в колективі.

"Кальмар АІК" змагається в шведській трясовині. Вершиною досягнень колективу на національному рівні залишаються періодичні виступи в ранніх раундах Кубка Швеції.

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій робочого тижня.

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