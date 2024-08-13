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Шведские футболисты трогательно поддержали больного капитана команды: эмоциональное видео

Кальмар, Вторник 13 августа 2024 16:00
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Шведские футболисты трогательно поддержали больного капитана команды: эмоциональное видео Фото: "Кальмар АИК" в одном из поединков (x.com/KalmarAIKFK)
Автор: Антон Федорцив

Игроки "Кальмара АИК" из шведского Кальмара отметились ярким жестом поддержки своего одноклубника Маркуса Хермана, борющегося со смертельным недугом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ESPN FC.

Капитан коллектива летом получил от врачей тяжелый вердикт – рак. Он начал лечение и после этапа химиотерапии потерял все волосы.

Одноклубники решили поддержать Хермана. Они записали специальное видео, на котором все побрили головы. После парикмахерской процедуры в раздевалку зашел сам капитан и, увидев лысых партнеров по команде, растроганный заплакал.

"Кальмар АИК" параллельно запустил фандрайзинговую компанию, чтобы собрать средства на лечение Хермана. Клуб призвал небезразличных людей пожертвовать деньги, чтобы облегчить повседневную жизнь футболиста. "Давайте покажем Маркусу, что он не одинок!" – призывают в коллективе.

"Кальмар АИК" соревнуется в шведской трясине. Вершиной достижений коллектива на национальном уровне остаются периодические выступления в ранних раундах Кубка Швеции.

К слову, ранее подготовили анонс главных спортивных событий рабочей недели.

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