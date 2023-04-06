Шведська прокуратура озвучила основний сценарій підриву "Північного потоку"

За його словами, що "чіткий основний сценарій" полягає в тому, що за підривом стоїть група, яка спонсорується державою, але що причетність незалежної групи все ще "теоретично можлива".

Він також сказав, що тип вибухівки, використаної під час вибухів, виключає "значну частину дійових осіб".

В офіційній заяві Матса Люнгквіса на сайті шведської прокуратури йдеться, що розслідування вибухів на газопроводах "Північний потік 1 і 2" триває, але це складне розслідування та складна справа.

Розслідування проводиться Службою безпеки Швеції під керівництвом державного прокурора відділу національної безпеки прокуратури Швеції.

"Ми сподіваємося, що зможемо підтвердити, хто вчинив цей злочин, але слід зазначити, що це, ймовірно, буде складно з огляду на обставини", - йдеться у заяві Юнгквіста.

За його словами, інцидент став відкритою ареною для різних спроб впливу. "Ці версії не впливають на поточне розслідування, яке ґрунтується на фактах та інформації, отриманої в результаті аналізу, огляду місця злочину та співпраці з владою Швеції та інших країн", - додав він.

Раніше шведське слідство змогло підтвердити, що йдеться про підрив. Аналізи предметів, вилучених під час огляду місця злочину, виявили сліди вибухових речовин у кількох оглянутих сторонніх предметах.