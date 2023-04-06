Шведская прокуратура озвучила основной сценарий подрыва "Северного потока"

По его словам, что "четкий основной сценарий" заключается в том, что за подрывом стоит группа, спонсируемая государством, но что причастность независимой группы все еще "теоретически возможна".

Он также сказал, что тип взрывчатки, использованной при взрывах, исключает "значительную часть действующих лиц".

В официальном заявлении Матса Люнгквиса на сайте шведской прокуратуры говорится, что расследование взрывов на газопроводах "Северный поток 1 и 2", продолжается, но это сложное расследование и сложное дело.

Расследование ведется Службой безопасности Швеции под руководством государственного прокурора отдела национальной безопасности прокуратуры Швеции.

"Мы надеемся, что сможем подтвердить, кто совершил это преступление, но следует отметить, что это, вероятно, будет сложно, учитывая обстоятельства", - говорится в заявлении Юнгквиста.

По его словам, инцидент стал открытой ареной для различных попыток влияния. "Эти версии не влияют на текущее расследование, которое основано на фактах и информации, полученной в результате анализа, осмотра места преступления и сотрудничества с властями Швеции и других стран", - добавил он.

Ранее шведское следствие смогло подтвердить, что речь идет о подрыве. Анализы предметов, изъятых при осмотре места преступления, выявили следы взрывчатых веществ на нескольких осмотренных посторонних предметах.