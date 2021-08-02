Схватка за "бронзу" в борьбе, надежды на стрелков и велотрек: за чем следить на ОИ сегодня

Реальный шанс взять "бронзу" ОИ-2020 имеет борец греко-римского стиля Ленур Темиров (до 60 кг). Вчера он дошел до полуфинала, но пробиться в финал не смог. Однако получил право сразу бороться за бронзовую награду. Соперник украинца определится уже завтра - ему предстоит провести еще одну схватку перед встречей с Темировым.

Также за медали будут бороться наши стрелки Павел Коростылев, Сергей Кулиш и Олег Царков. Еще шансы сегодня получить медаль имеют наши велогонщицы в командных трековых гонках Любовь Басова и Елена Старикова.

Расписание выступлений всех украинцев и другие ключевые события очередного дня Олимпиады ниже:

Стрельба

Скоростной пистолет, 25 метров, мужчины

Украина: Павел Коростылев

Квалификация 2 - 2:30

Финал - 8:30

Винтовка с 3-х позиций, 50 метров, мужчины

Украина: Сергей Кулиш, Олег Царков

Квалификация - 5:30

Финал - 10:50

Борьба

Греко-римский стиль, мужчины, до 60 кг

Финальный блок - 13:30

Украина: Ленур Темиров (открывает финальный блок схваткой за "бронзу")

Вольный стиль, женщины, до 68 кг

1/8 финала. Алла Черкасова (Украина) - Агнешка Вьещек (Польша) - начало схваток утреннего блока 5:30

Легкая атлетика

Метание молота, мужчины

Украина: Михаил Кохан, Глеб Пискунов

Квалификация - 3:00

Прыжки в длину, мужчины

Украина не представлена

Финал - 4:20

100 метров с барьерами, женщины

Украина не представлена

Финал - 5:50

Прыжки с шестом, женщины

Украина: Марина Кулипо, Яна Гладийчук

Квалификация - 13:20

Метание диска, женщины

Украина не представлена

Финал - 14:00

400 метров с барьерами, женщины

Украина: Анна Рыжикова, Виктория Ткачук

Полуфиналы - 16:45-16:55

3000 метров с преградами, мужчины

Украина не представлена

Финал - 15:15

5000 метров, женщины

Украина не представлена

Финал - 15:40

Гребля

200 метров на каяках, женщины, одиночный разряд

Украина: Мария Кичасова-Скорик, Юлия Юрийчук

Квалификация - 3:30-3:51

Четвертьфиналы - 6:00

1000 метров на каноэ, мужчины, пары

Украина: Павел Алтухов, Дмитрий Янчук

Квалификация - 4:13

Четвертьфиналы - 6:21

500 метров на каяках, женщины, пары

Украина: Людмила Куклиновская, Анастасия Тодорова

Квалификация - 5:08

Четвертьфиналы - 7:08

Велоспорт

Трековые гонки, командный спринт, женщины

Украина: Любовь Басова, Елена Старикова

Квалификация - 9:30

Первый раунд - 10:50

Гонка за бронзу - 12:06

Гонка за золото - 12:09

Прыжки в воду

Трамплин 3 метра, мужчины

Украина: Олег Колодий

Предварительный раунд - 9:00

Спортивная гимнастика

Украина не представлена

Кольца, мужчины

Финал - 11:00

Вольные упражнения, женщины

Финал - 11:57

Опорный прыжок, мужчины

Финал - 12:51

Тяжелая атлетика

Украина не представлена

Женщины, до 87 кг

Финал - 9:50

Женщины, 87+ кг

Финал - 13:50

Конный спорт

Конкур, команды финал, индивидуальный разряд квалификация - 11:00

Конкур, индивидуальный разряд, финал - 14:45

Парусный спорт

Украина не представлена

Скиф, женщины

Финал - 8:33

Скиф, мужчины

Финал - 9:33

Бадминтон

Украина не представлена

Пары, женщины

Матч за бронзу - 6:00

Матч за золото - 6:50

Одиночный разряд, мужчины

Матч за бронзу - 14:00

Матч за золото - 14:50

Синхронное плавание

Пары, женщины

Предварительный этап. Вольная программа - 13:30

Украина: Марта Федина и Анастасия Савчук