Схватка за "бронзу" в борьбе, надежды на стрелков и велотрек: за чем следить на ОИ сегодня

Сегодня, 2 августа, в Токио разыграют 22 комплекта медалей Олимпийских игр-2020. Украинские спортсмены поборются за четыре из них.
Подробнее о расписании дня на Олимпиаде - в материале РБК-Украина.
Реальный шанс взять "бронзу" ОИ-2020 имеет борец греко-римского стиля Ленур Темиров (до 60 кг). Вчера он дошел до полуфинала, но пробиться в финал не смог. Однако получил право сразу бороться за бронзовую награду. Соперник украинца определится уже завтра - ему предстоит провести еще одну схватку перед встречей с Темировым.
Также за медали будут бороться наши стрелки Павел Коростылев, Сергей Кулиш и Олег Царков. Еще шансы сегодня получить медаль имеют наши велогонщицы в командных трековых гонках Любовь Басова и Елена Старикова.
Расписание выступлений всех украинцев и другие ключевые события очередного дня Олимпиады ниже:
Скоростной пистолет, 25 метров, мужчины
Украина: Павел Коростылев
Винтовка с 3-х позиций, 50 метров, мужчины
Украина: Сергей Кулиш, Олег Царков
Греко-римский стиль, мужчины, до 60 кг
Украина: Ленур Темиров (открывает финальный блок схваткой за "бронзу")
Вольный стиль, женщины, до 68 кг
Метание молота, мужчины
Украина: Михаил Кохан, Глеб Пискунов
Прыжки в длину, мужчины
Украина не представлена
100 метров с барьерами, женщины
Украина не представлена
Прыжки с шестом, женщины
Украина: Марина Кулипо, Яна Гладийчук
Метание диска, женщины
Украина не представлена
400 метров с барьерами, женщины
Украина: Анна Рыжикова, Виктория Ткачук
3000 метров с преградами, мужчины
Украина не представлена
5000 метров, женщины
Украина не представлена
200 метров на каяках, женщины, одиночный разряд
Украина: Мария Кичасова-Скорик, Юлия Юрийчук
1000 метров на каноэ, мужчины, пары
Украина: Павел Алтухов, Дмитрий Янчук
500 метров на каяках, женщины, пары
Украина: Людмила Куклиновская, Анастасия Тодорова
Трековые гонки, командный спринт, женщины
Украина: Любовь Басова, Елена Старикова
Трамплин 3 метра, мужчины
Украина: Олег Колодий
Украина не представлена
Кольца, мужчины
Вольные упражнения, женщины
Опорный прыжок, мужчины
Украина не представлена
Женщины, до 87 кг
Женщины, 87+ кг
Украина не представлена
Скиф, женщины
Скиф, мужчины
Украина не представлена
Пары, женщины
Одиночный разряд, мужчины
Пары, женщины
Украина: Марта Федина и Анастасия Савчук