Сутичка за "бронзу" в боротьбі, надії на стрільців і велотрек: за чим стежити на ОІ сьогодні

Сьогодні, 2 серпня, в Токіо розіграють 22 комплекти медалей Олімпійських ігор-2020. Українські спортсмени поборються за чотири з них.
Детальніше про розклад дня на Олімпіаді - в матеріалі РБК-Україна.
Реальний шанс взяти "бронзу" ОІ-2020 має борець греко-римського стилю Ленур Теміров (до 60 кг). Вчора він дійшов до півфіналу, але пробитися у фінал не зміг. Однак отримав право відразу боротися за бронзову нагороду. Суперник українця визначиться вже завтра - йому належить провести ще одну сутичку перед зустріччю з Теміровим.
Також за медалі боротимуться наші стрілки Павло Коростильов, Сергій Куліш та Олег Царков. Ще шанси сьогодні отримати медаль мають наші велогонщиці в командних трекових гонках Любов Басова і Олена Старікова.
Розклад виступів усіх українців та інші ключові події чергового дня Олімпіади нижче:
Швидкісний пістолет, 25 метрів, чоловіки
Україна: Павло Коростильов
Гвинтівка з 3-х позицій, 50 метрів, чоловіки
Україна: Сергій Куліш, Олег Царков
Греко-римський стиль, чоловіки, до 60 кг
Україна: Ленур Теміров (відкриває фінальний блок сутичкою за "бронзу")
Вільний стиль, жінки, до 68 кг
Метання молота, чоловіки
Україна: Михайло Кохан, Гліб Піскунов
Стрибки в довжину, чоловіки
Україна не представлена
100 метрів з бар'єрами, жінки
Україна не представлена
Стрибки з жердиною, жінки
Україна: Марина Куліпо, Яна Гладійчук
Метання диска, жінки
Україна не представлена
400 метрів з бар'єрами, жінки
Україна: Анна Рижикова, Вікторія Ткачук
3000 метрів з перешкодами, чоловіки
Україна не представлена
5000 метрів, жінки
Україна не представлена
200 метрів на каяках, Жінки, одиночний розряд
Україна: Марія Кічасова-Скорик, Юлія Юрійчук
1000 метрів на каное, чоловіки, пари
Україна: Павло Алтухов, Дмитро Янчук
500 метрів на каяках, жінки, пари
Україна: Людмила Кукліновська, Анастасія Тодорова
Трекові гонки, командний спринт, жінки
Україна: Любов Басова, Олена Старікова
Трамплін 3 метри, чоловіки
Україна: Олег Колодій
Україна не представлена
Кільця, чоловіки
Вільні вправи, жінки
Опорний стрибок, чоловіки
Україна не представлена
Жінки, до 87 кг
Жінки, 87 + кг
Україна не представлена
Скіф, жінки
Скіф, чоловіки
Україна не представлена
Пари, жінки
Одиночний розряд, Чоловіки
Пари, жінки
Україна: Марта Федина та Анастасія Савчук