Схвалення роботи Зеленського зросло: як змінилися настрої українців

Рівень схвалення діяльності президента України Володимира Зеленського зріс до 68%. Водночас 28% респондентів заявили, що не схвалюють його роботу.

Зокрема, 35% українців заявили, що повністю схвалюють діяльність президента, ще 33% - скоріше схвалюють.

Водночас 15% респондентів відповіли, що скоріше не схвалюють роботу глави держави, а ще 13% - зовсім не схвалюють. Ще 4% опитаних не змогли визначитися з відповіддю.

Фото: результати опитування щодо схвалення діяльності президента Володимира Зеленського (скриншот презентації CISR/IRI Ukraine)

Порівняно з липнем 2025 року рівень підтримки дещо зріс. Тоді діяльність президента схвалювали 65% українців (33% - повністю, 32% - скоріше), тоді як не схвалювали 32%.

Дослідження також свідчить, що нинішній показник повного схвалення є найвищим із вересня 2023 року, а загальний рівень позитивних оцінок перевищує дві третини опитаних.