Одобрение работы Зеленского выросло: как изменились настроения украинцев

Доля украинцев, одобряющих деятельность президента, превысила две трети. Социологи сравнили нынешние показатели с результатами предыдущих лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Rating Group .
Уровень одобрения деятельности президента Украины Владимира Зеленского вырос до 68%. В то же время 28% респондентов заявили, что не одобряют его работу.
В частности, 35% украинцев заявили, что полностью одобряют деятельность президента, еще 33% – скорее одобряют.
В то же время, 15% респондентов ответили, что скорее не одобряют работу главы государства, а еще 13% - совсем не одобряют. Еще 4% опрошенных затруднились с ответом.
По сравнению с июлем 2025 г. уровень поддержки несколько вырос. Тогда деятельность президента одобряли 65% украинцев (33% – полностью, 32% – скорее), тогда как не одобряли 32%.
Исследование также свидетельствует, что нынешний показатель полного одобрения самый высокий с сентября 2023 года, а общий уровень положительных оценок превышает две трети опрошенных.
Напомним, в мае 2026 года КМИС также зафиксировал преобладание положительных оценок президента. По результатам опроса, Владимиру Зеленскому доверяли 61% украинцев, а не доверяли – 34%.