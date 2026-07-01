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Схвалення роботи Зеленського зросло: як змінилися настрої українців

22:20 01.07.2026 Ср
1 хв
Нове опитування показало, як за рік змінилися оцінки роботи президента
aimg Марія Науменко
Схвалення роботи Зеленського зросло: як змінилися настрої українців Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Частка українців, які схвалюють діяльність президента, перевищила дві третини. Соціологи також порівняли нинішні показники з результатами попередніх років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Rating Group.

Рівень схвалення діяльності президента України Володимира Зеленського зріс до 68%. Водночас 28% респондентів заявили, що не схвалюють його роботу.

Зокрема, 35% українців заявили, що повністю схвалюють діяльність президента, ще 33% - скоріше схвалюють.

Водночас 15% респондентів відповіли, що скоріше не схвалюють роботу глави держави, а ще 13% - зовсім не схвалюють. Ще 4% опитаних не змогли визначитися з відповіддю.

Схвалення роботи Зеленського зросло: як змінилися настрої українцівФото: результати опитування щодо схвалення діяльності президента Володимира Зеленського (скриншот презентації CISR/IRI Ukraine)

Порівняно з липнем 2025 року рівень підтримки дещо зріс. Тоді діяльність президента схвалювали 65% українців (33% - повністю, 32% - скоріше), тоді як не схвалювали 32%.

Дослідження також свідчить, що нинішній показник повного схвалення є найвищим із вересня 2023 року, а загальний рівень позитивних оцінок перевищує дві третини опитаних.

Нагадаємо, у травні 2026 року КМІС також зафіксував переважання позитивних оцінок президента. За результатами опитування, Володимиру Зеленському довіряли 61% українців, а не довіряли - 34%.

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