Одобрение работы Зеленского выросло: как изменились настроения украинцев

Доля украинцев, одобряющих деятельность президента, превысила две трети. Социологи сравнили нынешние показатели с результатами предыдущих лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Rating Group .

Уровень одобрения деятельности президента Украины Владимира Зеленского вырос до 68%. В то же время 28% респондентов заявили, что не одобряют его работу.

В частности, 35% украинцев заявили, что полностью одобряют деятельность президента, еще 33% – скорее одобряют.

В то же время, 15% респондентов ответили, что скорее не одобряют работу главы государства, а еще 13% - совсем не одобряют. Еще 4% опрошенных затруднились с ответом.

Фото: результаты опроса по одобрению деятельности президента Владимира Зеленского (скриншот презентации CISR/IRI Ukraine)

По сравнению с июлем 2025 г. уровень поддержки несколько вырос. Тогда деятельность президента одобряли 65% украинцев (33% – полностью, 32% – скорее), тогда как не одобряли 32%.

Исследование также свидетельствует, что нынешний показатель полного одобрения самый высокий с сентября 2023 года, а общий уровень положительных оценок превышает две трети опрошенных.