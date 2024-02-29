Схвалення 50 млрд євро для України і візит Зеленського до Албанії: новини за 28 лютого

Рада Європейського союзу остаточно схвалила надання Україні 50 млрд євро у рамках програми Ukraine Facility. Тим часом президент України Володимир Зеленський відвідав Албанію.

Більш детально про те, що сталося у середу, 28 лютого, - у матеріалі РБК-Україна .

Рада ЄС остаточно схвалила допомогу Україні на 50 млрд євро

Рада Європейського союзу схвалила початок програми Ukraine Facility, в рамках якої Україні пообіцяли надати 50 млрд євро до 2027 року.

Таким чином програма набирає чинності.

Зеленський прилетів до Албанії

Президент України Володимир Зеленський відвідав Албанію з неанонсованим візитом.

Він зустрівся з прем'єром країни Еді Рамою та взяв участь у саміті "Україна - Південно-Східна Європа".

Глава Єврокомісії запропонувала використати прибуток від активів РФ на зброю для України

Європейський союз має розглянути можливість використання доходів від заморожених російських активів на користь України, заявила глава ЄК Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, гроші можна направити на озброєння для України.

Зеленський назвав країни, які будуть під загрозою, якщо дати Росії паузу

Якщо Росії дати паузу у війні, то під загрозою опиняться країни, де Кремль може отримати миттєвий ефект успіху, заявив президент України Володимир Зеленський.

На його думку, під загрозою Молдова, країни Балтії та балканські держави.

Польща та Україна ведуть переговори про тимчасове закриття кордону для торгівлі товарами, - Туск

Представники Польщі та України ведуть переговори щодо закриття кордону між країнами для торгівлі, заявив прем'єр Польщі Дональд Туск.

Він додав, що таке рішення буде взаємно болючим.

Придністров'я звернулося до Росії за "захистом" від Молдови: про що йдеться

Депутати так званої "Придністровської Молдавської Республіки" ("ПМР") звернулися до Росії із проханням про захист в умовах "посилення тиску Молдови".

Пентагон розглядає можливість використання 4 млрд доларів для допомоги Україні, - CNN

Міністерство оборони США і досі має близько 4 мільярдів доларів президентських коштів для України, що дозволяє Пентагону використовувати свої власні запаси для відправки військової техніки до Києва, пише CNN.

Жодних рішень поки не прийнято, але розмови про цей варіант та інші потенційні плани Б стають все більш актуальними.

Танки Abrams і не тільки. Посол попросив Австралію збільшити допомогу Україні

Австралії необхідно змінити підхід до допомоги Україні та надати їй танки Abrams, а також гроші, заявив посол України в Австралії Василь Мірошниченко.