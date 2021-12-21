"Шутки закончились". Порошенко обратился к украинцам из-за действий власти

"Я хочу подчеркнуть, что предъявление подозрения главе государства в государственной измене, финансированию терроризма, содействии террористическим организациям - это переход "красных линий". Это уже не шутки. Шутки закончились. И за это придется отвечать. Но потом, потому что сейчас кто-то должен быть умнее. Сейчас мы должны объединиться, сейчас мы должны спасти Украину и отразить российскую агрессию", - заявил Порошенко.

Он также добавил, что вернется в Украину в первой половине января и готов обо всем поговорить.

"Мы поговорим, как только я вернусь, о государственной измене и о содействии в финансировании терроризма. Кто является государственным предателем: тот, кто вместе с украинскими Вооруженными силами в 2014 году освободил две трети оккупированного Донбасса - или тот, кто из-за подписания разведения войск отдал врагу нашу землю? Тот, кто дал приказ и санкционировал десятки операций, ликвидировавших оккупантов, врагов Украины - тот, кто сливает Лукашенко и Путину спецоперацию украинской разведки? Тот, кто обеспечил с 2014 года энергонезависимость государства, выиграв 4 млрд у российского "Газпрома" и прекратив покупку российского газа и российского электричества - или тот, кто на коленях выпрашивает у Путина газ и уголь и покупает у Лукашенко электрическую энергию? Тот, кто как Зеленский, купил на три миллиарда долларов за два года российского угля и угля из ОРДО-ОРЛО?" - отметил Порошенко.