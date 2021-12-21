"Шутки закончились". Порошенко обратился к украинцам из-за действий власти
Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает, что власть пересекла "красные линии". Он также обратился к украинцам из-за подозрения в госизмене.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его видеообращение.
"Я хочу подчеркнуть, что предъявление подозрения главе государства в государственной измене, финансированию терроризма, содействии террористическим организациям - это переход "красных линий". Это уже не шутки. Шутки закончились. И за это придется отвечать. Но потом, потому что сейчас кто-то должен быть умнее. Сейчас мы должны объединиться, сейчас мы должны спасти Украину и отразить российскую агрессию", - заявил Порошенко.
Он также добавил, что вернется в Украину в первой половине января и готов обо всем поговорить.
"Мы поговорим, как только я вернусь, о государственной измене и о содействии в финансировании терроризма. Кто является государственным предателем: тот, кто вместе с украинскими Вооруженными силами в 2014 году освободил две трети оккупированного Донбасса - или тот, кто из-за подписания разведения войск отдал врагу нашу землю? Тот, кто дал приказ и санкционировал десятки операций, ликвидировавших оккупантов, врагов Украины - тот, кто сливает Лукашенко и Путину спецоперацию украинской разведки? Тот, кто обеспечил с 2014 года энергонезависимость государства, выиграв 4 млрд у российского "Газпрома" и прекратив покупку российского газа и российского электричества - или тот, кто на коленях выпрашивает у Путина газ и уголь и покупает у Лукашенко электрическую энергию? Тот, кто как Зеленский, купил на три миллиарда долларов за два года российского угля и угля из ОРДО-ОРЛО?" - отметил Порошенко.
Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко подозревается в государственной измене и пособничестве террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР". Как утверждает следствие, Порошенко, действуя по предварительному сговору с группой лиц, включая представителей высшего руководства России, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".
В СБУ отмечают, что основой подозрения стали свидетельские показания, выводы судебных экспертиз, аудиофайлы, документы и другие доказательства.