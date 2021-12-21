ru ua
Ср, 22 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Жарти закінчилися". Порошенко звернувся до українців через дії влади

Новость на русском →
Київ, Вівторок 21 грудня 2021 13:38
"Жарти закінчилися". Порошенко звернувся до українців через дії влади Фото: лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Наталія Гурковська

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко вважає, що влада перетнула "червоні лінії". Він також звернувся до українців через підозру у держзраді.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його відеозвернення.

"Я хочу наголосити, що пред’явлення підозри голові держави в державній зраді, фінансуванні тероризмі, сприянні терористичним організаціям - це перехід "червоних ліній". Це вже не жарти. Жарти закінчилися. І за це доведеться відповідати. Але потім, бо зараз хтось має бути розумнішим. Зараз ми маємо об’єднатися, зараз ми мамо врятувати Україну і відбити російську агресію", - заявив Порошенко.

Він також додав, що повернеться в Україну в першій половині січня й готовий про все поговорити.

"Ми поговоримо, як тільки я повернуся, про державну зраду і про сприяння у фінансуванні тероризму. Хто є державний зрадник: той, хто разом з українськими Збройними силами в 2014 році звільнив дві третини окупованого Донбасу - чи той, хто через підписання розведення військ віддав ворогу нашу землю? Той, хто надав наказ і санкціонував десятки операцій, які ліквідували окупантів, ворогів України - чи той, хто зливає Лукашенку і Путіну спецоперацію української розвідки? Той, хто забезпечив з 2014 року енергонезалежність держави, вигравши 4 млрд у російського "Газпрому" і припинивши купівлю російського газу і російської електрики - чи той, хто на колінах випрошує у Путіна газ і вугілля і купує в Лукашенка електричну енергію? Той, хто як Зеленський, купив на три мільярди доларів за два роки російського вугілля і вугілля з ОРДО-ОРЛО?" - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, п'ятого президента України Петра Порошенка підозрюють у державній зраді та пособництві терористичним організаціям "ДНР" та "ЛНР". Як стверджує слідство, Порошенко, діючи за попередньою змовою з групою осіб, у тому числі представників вищого керівництва Росії, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

У СБУ зазначають, що основою підозри стали свідчення свідків, висновки судових експертиз, аудіофайли, документи та інші докази.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро Порошенко
NEWS
Путін назвав Макрону умову для проведення нормандської зустрічі
Путін назвав Макрону умову для проведення нормандської зустрічі
DAILY
Стіна безпеки. Як Україна хоче відгородитися від Білорусі і що може цьому завадити
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Стіна безпеки. Як Україна хоче відгородитися від Білорусі і що може цьому завадити