"Жарти закінчилися". Порошенко звернувся до українців через дії влади

"Я хочу наголосити, що пред’явлення підозри голові держави в державній зраді, фінансуванні тероризмі, сприянні терористичним організаціям - це перехід "червоних ліній". Це вже не жарти. Жарти закінчилися. І за це доведеться відповідати. Але потім, бо зараз хтось має бути розумнішим. Зараз ми маємо об’єднатися, зараз ми мамо врятувати Україну і відбити російську агресію", - заявив Порошенко.

Він також додав, що повернеться в Україну в першій половині січня й готовий про все поговорити.

"Ми поговоримо, як тільки я повернуся, про державну зраду і про сприяння у фінансуванні тероризму. Хто є державний зрадник: той, хто разом з українськими Збройними силами в 2014 році звільнив дві третини окупованого Донбасу - чи той, хто через підписання розведення військ віддав ворогу нашу землю? Той, хто надав наказ і санкціонував десятки операцій, які ліквідували окупантів, ворогів України - чи той, хто зливає Лукашенку і Путіну спецоперацію української розвідки? Той, хто забезпечив з 2014 року енергонезалежність держави, вигравши 4 млрд у російського "Газпрому" і припинивши купівлю російського газу і російської електрики - чи той, хто на колінах випрошує у Путіна газ і вугілля і купує в Лукашенка електричну енергію? Той, хто як Зеленський, купив на три мільярди доларів за два роки російського вугілля і вугілля з ОРДО-ОРЛО?" - зазначив Порошенко.