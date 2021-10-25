"Шутки закончились": в Николаеве вводят ограничения для невакцинированных горожан

Николаевская область с 26 октября переходит в "красную" зону карантина. Первый заместитель городского главы Николаева Виталий Луков рассказал об ограничениях, которые ожидают жителей города.

По его словам, городская комиссия ТЭБ и ЧС фактически продублировала рекомендации Кабинета министров по ограничениям в "красной" зоне.

"В двух словах - закрывается практически все, к чему мы опять же привыкли, это и места отдыха, места, где мы могли сделать закупки необязательного характера, места, где мы могли поднять свое здоровье", - заявил он.

Он назвал отличие от карантинных ограничений весенних и нынешних: не будут закрываться и существенно ограничиваться работа тех коллективов, где люди ответственно отнеслись к рекомендациям и 100% вакцинировались. Это же касается и клиентов, которые придут в эти заведения.

Например, кафе и рестораны, коллектив должен быть 100% вакцинированный, также могут обслуживать только тех посетителей, которые предоставят сертификат о вакцинации.

Это же касается рынков и магазинов непродовольственной группы товаров. Не пустить на рынок сложно, но не обслуживать - возможно.

"Поверьте мне, что шутки закончились. Мы не имеем права сейчас на демагогию, популизм, заигрывание и удобные решения. Мы имеем право принимать жесткие решения, чтобы они были эффективные", - заявил Луков.

Работа детсадов и школ

Детсады работают в обычном режиме, как и младшая школа. То есть без применения дистанционного обучения. Старшей школе, то есть 5-11 классам, можно также учиться оффлайн при условии 100% вакцинации персонала учебного заведения.

С 1 ноября за парты вернутся ученики 1-4 классов, если это будет позволять температурный режим, то есть если в классах будет температура воздуха не менее 17-18 градусов. Ученики же 5-11 классов будут учиться дистанционно, сообщили в горсовете.