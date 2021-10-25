"Жарти закінчилися": у Миколаєві вводять обмеження для невакцинованих городян

Миколаївська область з 26 жовтня переходить в "червону" зону карантину. Перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков розповів про обмеження, які очікують жителів міста.

За його словами, міська комісія ТЕБ і НС фактично продублювала рекомендації Кабінету міністрів щодо обмежень у "червоній" зоні.

"У двох словах - закривається практично все, до чого ми знову ж звикли, це і місця відпочинку, місця, де ми могли зробити закупівлі необов'язкового характеру, місця, де ми могли підняти своє здоров'я", - заявив він.

Він назвав відміну від карантинних обмежень весняних і нинішніх: не будуть закриватися і істотно обмежуватися робота тих колективів, де люди відповідально поставилися до рекомендацій і 100% вакцинувалися. Це ж стосується і клієнтів, які прийдуть в ці заклади.

Наприклад, кафе і ресторани, колектив повинен бути 100% вакцинований, також можуть обслуговувати тільки тих відвідувачів, які нададуть сертифікат про вакцинацію.

Це ж стосується ринків і магазинів непродовольчої групи товарів. Не пустити на ринок складно, але не обслуговувати - можливо.

"Повірте мені, що жарти закінчилися. Ми не маємо права зараз на демагогію, популізм, загравання і зручні рішення. Ми маємо право приймати жорсткі рішення, щоб вони були ефективні", - заявив Луков.

Робота дитсадків і шкіл

Дитсадки працюють у звичайному режимі, як і молодша школа. Тобто без застосування дистанційного навчання. Старшій школі, тобто 5-11 класам, можна також навчатися оффлайн за умови 100% вакцинації персоналу навчального закладу.

З 1 листопада за парти повернуться учні 1-4 класів, якщо це буде дозволяти температурний режим, тобто якщо в класах буде температура повітря не менше 17-18 градусів. Учні ж 5-11 класів навчатимуться дистанційно, повідомили у міськраді.