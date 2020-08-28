Шушкевич предлагает лишить русский язык статуса государственного в Беларуси

Единственным государственным языком Беларуси должен быть белорусский. Русский язык следует лишить этого статуса.

Об этом в интервью YouTube-каналу "И Грянул Грэм" сказал экс-глава Верховного совета Станислав Шушкевич.

Он подчеркнул, что у Беларуси нет никакого противостояния с Россией.

"У нас никогда не было межнациональной розни. Но мы всегда хотели быть белорусами. И в общем то, что выдавили из нас наш язык, выдавливают нашу культуру... Угрозы над русским языком нет. А государственным языком должен быть один - белорусский, потому что у него нет больше родины", - сказал Шушкевич.

Однако, по его словам, переходный период на белорусский как государственный язык будет долгим и довольно сложным.

Отметим, что русский язык в Белоруссии получил статус второго государственного в результате внесения поправок в конституцию в 1995 году.

Шушкевич был главой Верховного совета Белоруссии в 1991-1994 годах. Также он с 1996 до 2018 года занимал пост главы партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" (БСДГ).

Напомним, в Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко.

Отметим, Координационный совет Беларуси начинает подготовку к референдуму об изменениях в Конституцию, что даст возможность для проведения новых выборов.