Шушкевич пропонує позбавити російську мову статусу державної в Білорусі

Єдиною державною мовою Білорусі повинна бути білоруська мова. Російську мову слід позбавити цього статусу.

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу "І Грянул Грэм" сказав екс-глава Верховної ради Станіслав Шушкевич.

Він підкреслив, що у Білорусі немає ніякого протистояння з Росією.

"У нас ніколи не було міжнаціональної ворожнечі. Але ми завжди хотіли бути білорусами. І взагалі те, що вичавили з нас нашу мову, вичавлюють нашу культуру... Загрози над російською мовою немає. А державною мовою повинна бути одна - білоруська, тому що у неї немає більше батьківщини", - сказав Шушкевич.

Однак, за його словами, перехідний період на білоруську як державну мову буде довгим і досить складним.

Відзначимо, що російська мова в Білорусі отримала статус другої державної в результаті внесення поправок до конституції в 1995 році.

Шушкевич був главою Верховної ради Білорусі в 1991-1994 роках. Також він з 1996 до 2018 року обіймав посаду голови партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" (БСДГ).

Нагадаємо, в Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко.

Зазначимо, що Координаційна рада Білорусі починає підготовку до референдуму про зміни до Конституції, що дасть можливість для проведення нових виборів.