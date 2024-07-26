Шум, музика і "балаган" під вікнами будинків. Які штрафи загрожують занадто гучним українцям

За порушення вимог законодавства щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші у населених пунктах і громадських місцях українців можуть карати штрафами.
Про це розповів адвокат і магістр права Євген Буліменко у коментарі РБК-Україна.
За словами експерта, у приміщеннях житлових будинків та на прибудинковій території з 22 години вечора до 8 години ранку чинне законодавство забороняє:
Порушення цього припису, згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП), тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді:
Якщо правопорушення вчиняється повторно впродовж року (після того, як особу було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення), розмір штрафів буде більшим:
"В обох випадках повторного вчинення правопорушення передбачена конфіскація звуковідтворювальної апаратури, піротехнічних засобів, інших предметів порушення тиші", - наголосив юрист.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як в Україні пропонують карати занадто "гучних" водіїв.
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