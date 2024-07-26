Шум, музыка и "балаган" под окнами домов. Какие штрафы угрожают слишком громким украинцам

За нарушение требований законодательства по защите населения от вредного влияния шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах украинцев могут наказываться штрафами.
Об этом рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко в комментарии РБК-Украина.
По словам эксперта, в помещениях жилых домов и на придомовой территории с 22 часов вечера до 8 часов утра действующее законодательство запрещает:
Нарушение этого предписания, согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (КУоАП), влечет за собой административную ответственность в виде:
Если правонарушение совершается повторно в течение года (после того, как лицо было подвергнуто административному взысканию за такое же нарушение), размер штрафов будет больше:
"В обоих случаях повторного совершения правонарушения предусмотрена конфискация звуковоспроизводящей аппаратуры, пиротехнических средств, других предметов нарушения тишины", - подчеркнул юрист.
Напомним, ранее мы рассказывали, как в Украине предлагают наказывать слишком "громких" водителей.
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