В Киеве авария на теплосети возле Лавры: без отопления почти 90 домов
В Киеве произошла авария на теплосети в районе Киево-Печерской лавры. На данный момент без отопления остаются 86 жилых домов.
Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации.
Сообщается, что в ночь на 8 февраля обнаружили эксплуатационное повреждение трубопровода на улице Лаврской. Аварийная бригада локализовала место повреждения и сразу начала ремонтные работы. Завершить их планируют сегодня до конца дня.
"Временно услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению прекращены в 86 жилых домов. Поврежденный трубопровод был введен в эксплуатацию 34 года назад (в 1987 году)", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня городские власти Киева в связи со снегопадами призывают киевлян не пользоваться личными автомобилями. Если все-таки передвигаетесь на своей машине, то не нужно парковать ее на обочине дороге, поскольку это мешает снегоуборочной технике.
Сегодня погода в Киеве резко ухудшилась, с утра снегопад сковал движение, а в ближайшие часы осадки только усилятся. Синоптики прогнозируют мороз и сильный снег на протяжении всего дня.