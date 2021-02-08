ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве авария на теплосети возле Лавры: без отопления почти 90 домов

Новина українською → Киев, Понедельник 08 февраля 2021 14:29
В Киеве авария на теплосети возле Лавры: без отопления почти 90 домов Фото: прорыв теплосети возле Лавры (kyivcity.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Киеве произошла авария на теплосети в районе Киево-Печерской лавры. На данный момент без отопления остаются 86 жилых домов.

Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что в ночь на 8 февраля обнаружили эксплуатационное повреждение трубопровода на улице Лаврской. Аварийная бригада локализовала место повреждения и сразу начала ремонтные работы. Завершить их планируют сегодня до конца дня.

"Временно услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению прекращены в 86 жилых домов. Поврежденный трубопровод был введен в эксплуатацию 34 года назад (в 1987 году)", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня городские власти Киева в связи со снегопадами призывают киевлян не пользоваться личными автомобилями. Если все-таки передвигаетесь на своей машине, то не нужно парковать ее на обочине дороге, поскольку это мешает снегоуборочной технике.

Сегодня погода в Киеве резко ухудшилась, с утра снегопад сковал движение, а в ближайшие часы осадки только усилятся. Синоптики прогнозируют мороз и сильный снег на протяжении всего дня.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Киев отопление авария
NEWS
У Путина назвали Украину частью "русского мира"
У Путина назвали Украину частью "русского мира"
DAILY
Клуб акционеров: что происходит в ОПЗЖ и кто влияет на партию
Ульяна Безпалько, Сергей Щербина Клуб акционеров: что происходит в ОПЗЖ и кто влияет на партию