В Киеве авария на теплосети возле Лавры: без отопления почти 90 домов

В Киеве произошла авария на теплосети в районе Киево-Печерской лавры. На данный момент без отопления остаются 86 жилых домов.

Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации .

Сообщается, что в ночь на 8 февраля обнаружили эксплуатационное повреждение трубопровода на улице Лаврской. Аварийная бригада локализовала место повреждения и сразу начала ремонтные работы. Завершить их планируют сегодня до конца дня.

"Временно услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению прекращены в 86 жилых домов. Поврежденный трубопровод был введен в эксплуатацию 34 года назад (в 1987 году)", - говорится в сообщении.